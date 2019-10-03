В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы. Об этом заявили в пресс-службе СК России по столице.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на департамент образования Москвы, речь идёт о школе №1536, где несколько детей окунули школьника головой в унитаз.

«Департамент… проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Подобные инциденты недопустимы», — говорится в сообщении.

На сайте СК России по Москве говорится, что 2 октября группа подростков, «находясь в одной из столичных школ, расположенной по Ленинскому проспекту в городе Москве, применила к сверстнику физическую силу, причинив последнему глубокие нравственные страдания».

Осенью 2018 года СК возбудил дело после публикации видео, на котором учитель одной из школ Комсомольска-на-Амуре избивает ребёнка.