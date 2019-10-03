В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы. Об этом заявили в пресс-службе СК России по столице.
В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, ссылаясь на департамент образования Москвы, речь идёт о школе №1536, где несколько детей окунули школьника головой в унитаз.

«Департамент… проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Подобные инциденты недопустимы», — говорится в сообщении.

На сайте СК России по Москве говорится, что 2 октября группа подростков, «находясь в одной из столичных школ, расположенной по Ленинскому проспекту в городе Москве, применила к сверстнику физическую силу, причинив последнему глубокие нравственные страдания».

Осенью 2018 года СК возбудил дело после публикации видео, на котором учитель одной из школ Комсомольска-на-Амуре избивает ребёнка. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить