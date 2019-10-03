Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
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- РИА Новости
«Это наш мальчик, наш артист, который занимается в театре четыре года. Ситуация произошла в школе при потворстве классного руководителя и директора школы», — заявила Ирина Резник.
В свою очередь, композитор назвал произошедшее «свинством и зверством».
По его словам, мальчик выступает на благотворительных концертах, всегда показывал себя товарищем, которого любил весь коллектив.
«К сожалению, сейчас школьное насилие очень распространено», — отметил Илья Резник.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.