Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Композитор Илья Резник и его супруга Ирина прокомментировали инцидент с подростками в московской школе, сообщает Nation News.

«Это наш мальчик, наш артист, который занимается в театре четыре года. Ситуация произошла в школе при потворстве классного руководителя и директора школы», — заявила Ирина Резник.

В свою очередь, композитор назвал произошедшее «свинством и зверством».

По его словам, мальчик выступает на благотворительных концертах, всегда показывал себя товарищем, которого любил весь коллектив.

«К сожалению, сейчас школьное насилие очень распространено», — отметил Илья Резник.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.