Психолог рассказала, как не допустить травли ребёнка в школе

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Доктор психологических наук, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии Оксана Защиринская в интервью газете «Вечерняя Москва» рассказала, как не допустить травли ребёнка в школе.
Психолог рассказала, как не допустить травли ребёнка в школе
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Практика показывает, что эффективнее всего срабатывает административное воздействие. Когда начинают выяснять у всех участников ситуации, почему они позволяют себе такое поведение. Административный рычаг может максимально быстро остановить развитие этой конфликтной обстановки», — заявила она.

По её мнению, необходимо вызвать родителей, срочно собрать тех, кто принимал участие в травле, и выяснить, кто инициатор, поскольку, как правило, всегда есть неформальный лидер.

Как отметила Защиринская, только после этого можно подключать психологическую помощь и вести работу с родителями, чтобы конфликт не разрастался и не выходил за рамки школы.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.

Композитор Илья Резник и его супруга Ирина прокомментировали Nation News инцидент.

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