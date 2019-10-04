Песков прокомментировал исследования о падении доходов среднего класса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении доходов среднего класса, рассказал, что в Кремле внимательно относятся к различным исследованиям, а ведомства будут учитывать их в своей работе.

Журналисты спросили у Пескова о позиции в отношении тенденций, описанных в докладе Высшей школы экономики, согласно которому средний класс продолжает терять доходы пять лет: как утверждает журналист, «чтобы выбыть из него, достаточно просто завести ребёнка».

«Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям», — сказал он.

Как указал представитель Кремля, существуют различные эксперты, а «это одна из точек зрения», которая заслуживает внимания.

«Наши соответствующие ведомства и министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работе», — отметил Песков.

По его словам, есть сигналы, которые «говорят о том, что существуют проблемы».

«Действительно, с рождением ребёнка доход на каждого члена семьи падает. Это простая арифметика», — подчеркнул он.

Песков добавил, что многие из этих явлений значительное время назад были приняты во внимание и в настоящее время существует набор мер, который реализуется правительством для повышения доходов населения.

«Работа ведётся, но, как говорится, не всё сразу», — заключил он.

Также ранее были опубликованы результаты исследования, которые показали, что россиянам в среднем необходимо зарабатывать 161 тыс. рублей в месяц, чтобы быть счастливыми.

Итоги опроса, опубликованные в середине сентября, показали, что большинству граждан без сбережений необходим доход от 35 тыс. рублей на члена семьи, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги.

Как заявлял министр экономического развития Максим Орешкин, реальные располагаемые доходы россиян во втором полугодии вырастут в годовом выражении на 1%.