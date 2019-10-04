Песков прокомментировал исследования о падении доходов среднего класса

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении доходов среднего класса, рассказал, что в Кремле внимательно относятся к различным исследованиям, а ведомства будут учитывать их в своей работе.
Песков прокомментировал исследования о падении доходов среднего класса
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Журналисты спросили у Пескова о позиции в отношении тенденций, описанных в докладе Высшей школы экономики, согласно которому средний класс продолжает терять доходы пять лет: как утверждает журналист, «чтобы выбыть из него, достаточно просто завести ребёнка».

«Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям», — сказал он.

Как указал представитель Кремля, существуют различные эксперты, а «это одна из точек зрения», которая заслуживает внимания.

«Наши соответствующие ведомства и министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работе», — отметил Песков.

По его словам, есть сигналы, которые «говорят о том, что существуют проблемы».

«Действительно, с рождением ребёнка доход на каждого члена семьи падает. Это простая арифметика», — подчеркнул он.

Песков добавил, что многие из этих явлений значительное время назад были приняты во внимание и в настоящее время существует набор мер, который реализуется правительством для повышения доходов населения.

«Работа ведётся, но, как говорится, не всё сразу», — заключил он.

Также ранее были опубликованы результаты исследования, которые показали, что россиянам в среднем необходимо зарабатывать 161 тыс. рублей в месяц, чтобы быть счастливыми. 

Итоги опроса, опубликованные в середине сентября, показали, что большинству граждан без сбережений необходим доход от 35 тыс. рублей на члена семьи, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги. 

Как заявлял министр экономического развития Максим Орешкин, реальные располагаемые доходы россиян во втором полугодии вырастут в годовом выражении на 1%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить