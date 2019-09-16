Россияне назвали комфортный для накоплений уровень дохода

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Большинству россиян без сбережений необходим доход от 35 тыс. рублей на члена семьи, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги. Об этом свидетельствуют результаты опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Россияне назвали комфортный для накоплений уровень дохода
  • РИА Новости

Как передаёт РБК, 16,9% граждан заявили, что смогут начать копить при доходе 35—45 тыс. рублей. 27,1% респондентов назвали сумму в минимум 45 тыс. рублей, а 20,9% — 55 тыс. рублей.

Согласно исследованию, 59% населения не имеют вообще никаких сбережений, а из тех, кто всё-таки сберегает, треть делают это «нерегулярно и точечно».

Как правило, россияне копят на чёрный день (23,9%), на путешествия и крупную бытовую технику, а также на квартиру (по 16,2%), следует из опроса.

Ранее в Минэкономразвития назвали факторы, повлиявшие на снижение доходов россиян в 2018 году. 

В марте сообщалось, что общий объём накоплений граждан за прошлый год увеличился на 3 трлн рублей.

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