Россияне назвали комфортный для накоплений уровень дохода

Большинству россиян без сбережений необходим доход от 35 тыс. рублей на члена семьи, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги. Об этом свидетельствуют результаты опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Как передаёт РБК, 16,9% граждан заявили, что смогут начать копить при доходе 35—45 тыс. рублей. 27,1% респондентов назвали сумму в минимум 45 тыс. рублей, а 20,9% — 55 тыс. рублей.

Согласно исследованию, 59% населения не имеют вообще никаких сбережений, а из тех, кто всё-таки сберегает, треть делают это «нерегулярно и точечно».

Как правило, россияне копят на чёрный день (23,9%), на путешествия и крупную бытовую технику, а также на квартиру (по 16,2%), следует из опроса.

Ранее в Минэкономразвития назвали факторы, повлиявшие на снижение доходов россиян в 2018 году.

В марте сообщалось, что общий объём накоплений граждан за прошлый год увеличился на 3 трлн рублей.