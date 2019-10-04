Россияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты

Россиянам в среднем необходимо зарабатывать 161 тыс. рублей в месяц, чтобы быть счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала по поиску работы Superjob.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на опрос, мужчинам при этом нужно почти на треть больше, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно.

Отмечается, что молодёжи до 24 лет для полного счастья хватит 118 тыс. рублей, а гражданам старше 35 лет — 172 тыс. рублей.

У москвичей самые высокие ожидания по зарплатам: им для счастья нужно 212 тыс. рублей ежемесячно. На втором месте жители Владивостока (205 тыс. рублей), замыкает тройку Ростов-на-Дону (200 тыс. рублей).

Самые невысокие ожидания в Липецке (124 тыс. рублей в месяц), Кирове (120 тыс. рублей) и Оренбурге (115 тыс. рублей).

В опросе приняли участие 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет.

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