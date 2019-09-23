Роскомнадзор подготовил поправки по ответу на решения Ofcom по RT

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Роскомнадзор подготовил поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ после решения Ofcom по RT. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
Роскомнадзор подготовил поправки по ответу на решения Ofcom по RT
  • РИА Новости

«Поправки готовы. В настоящее время находятся в стадии обсуждения в иных органах исполнительной власти. Это очень небольшие поправки… Если агрессивная политика любого регулятора в мире по отношению к российским средствам массовой информации будет необоснованно применяться, то, естественно, мы зеркально ответим», — сказал он РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить RT штраф в размере £200 тыс. до решения суда.

Там указали, что вызывает вопросы сумма взыскания, которая превышает штрафы в отношении других СМИ за разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT регулятор обвиняет в «недостаточной беспристрастности».

Роскомнадзор заявил о зеркальном ответе после решения Ofcom. Как отметил Жаров, зеркальные ответы на действия зарубежных медиарегуляторов будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ, работающих в России.

Результаты расследования британского медиарегулятора были объявлены в декабре 2018 года. Тогда ведомство посчитало, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. Ofcom оштрафовал телеканал на £200 тыс.

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