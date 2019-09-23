Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО

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Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующее поручение было дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Обеспечить внесение изменений в законодательство... предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», — указывается в перечне поручений.

Отмечается, что на данные цели будут направлены деньги государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Ранее Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данную идею.

URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе намерены до конца года выплатить 840 млн рублей в качестве поддержки многодетным семьям с ипотекой.

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