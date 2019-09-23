Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Соответствующее поручение было дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.
«Обеспечить внесение изменений в законодательство... предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», — указывается в перечне поручений.
Отмечается, что на данные цели будут направлены деньги государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
Ранее Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данную идею.
URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе намерены до конца года выплатить 840 млн рублей в качестве поддержки многодетным семьям с ипотекой.