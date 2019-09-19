В Пулкове задержали пассажира из Турции, находившегося в федеральном розыске

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В петербургском аэропорту Пулково задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске, сообщает kp.ru со ссылкой на УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
В Пулкове задержали пассажира из Турции, находившегося в федеральном розыске
  • РИА Новости

«Транспортными полицейскими в ходе отработки пассажиропотока авиарейса, прибывшего из Антальи, выявлен 40-летний гражданин, находящийся в федеральном розыске», — заявили в ведомстве.

Мужчина подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлёкшего смерть потерпевшего.

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники аэропорта передали данные о задержанном инициатору розыска.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге задержали 31-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске с марта 2018 года.

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