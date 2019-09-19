В Пулкове задержали пассажира из Турции, находившегося в федеральном розыске
- РИА Новости
«Транспортными полицейскими в ходе отработки пассажиропотока авиарейса, прибывшего из Антальи, выявлен 40-летний гражданин, находящийся в федеральном розыске», — заявили в ведомстве.
Мужчина подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлёкшего смерть потерпевшего.
В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники аэропорта передали данные о задержанном инициатору розыска.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге задержали 31-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске с марта 2018 года.