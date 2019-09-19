Песков заявил, что часто не соглашается с публикациями своей дочери
- РИА Новости
Отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с комментарием дочери пресс-секретаря главы государства, Песков заметил, что в администрации президента «не знакомятся с каждым постом каждого блогера».
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери. Часто с ними не соглашаюсь, часто соглашаюсь, но в данном случае не считаю возможным для себя это комментировать», — цитирует ТАСС Пескова.
Ранее Елизавета Пескова опубликовала в блоге «Эха Москвы» комментарий с критикой по поводу приговора Павлу Устинову. Через некоторое время эта публикация была удалена.
Актёр Павел Устинов был осуждён на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.
Рассмотрение жалобы на приговор состоится 23 сентября.
18 сентября у здания администрации президента России прошли пикеты в поддержку Устинова. Сам актёр поблагодарил коллег за поддержку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции в поддержку Устинова.