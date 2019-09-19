Песков заявил, что часто не соглашается с публикациями своей дочери

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию своей дочери Елизаветы насчёт приговора актёру Павлу Устинову, отметив при этом, что часто не соглашается с тем, что она публикует.
Песков заявил, что часто не соглашается с публикациями своей дочери
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с комментарием дочери пресс-секретаря главы государства, Песков заметил, что в администрации президента «не знакомятся с каждым постом каждого блогера».

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери. Часто с ними не соглашаюсь, часто соглашаюсь, но в данном случае не считаю возможным для себя это комментировать», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее Елизавета Пескова опубликовала в блоге «Эха Москвы» комментарий с критикой по поводу приговора Павлу Устинову. Через некоторое время эта публикация была удалена.

Актёр Павел Устинов был осуждён на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.

Рассмотрение жалобы на приговор состоится 23 сентября.

18 сентября у здания администрации президента России прошли пикеты в поддержку Устинова. Сам актёр поблагодарил коллег за поддержку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции в поддержку Устинова.

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