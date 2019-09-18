Рассмотрение жалобы на приговор актёру Устинову состоится 23 сентября

Дмитрий Чешков, адвокат осуждённого за применение насилия к бойцу ОМОНа актёра Павла Устинова, заявил, что рассмотрение жалобы на приговор состоится 23 сентября.

«Только что из суда поступило сообщение о том, что рассмотрение жалобы на приговор состоится в понедельник, в 14:30», — приводит РИА Новости его слова.

Устинов осуждён на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.

Ранее сообщалось, что у здания администрации президента России проходят пикеты в поддержку Устинова. Сам актёр поблагодарил коллег за поддержку.