Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента

Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.

Как сообщает Интерфакс, на данный момент у здания на Старой площади находятся несколько десятков человек.

Отмечается, что у входа в здание администрации с одиночным пикетом стоит актёр Александр Паль.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что видеозаписи задержания актёра Павла Устинова доказывают его невиновность.

16 сентября Устинов был приговорён к 3,5 года колонии общего режима за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.