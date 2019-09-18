Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента

Короткая ссылка
Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс, на данный момент у здания на Старой площади находятся несколько десятков человек. 

Отмечается, что у входа в здание администрации с одиночным пикетом стоит актёр Александр Паль.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что видеозаписи задержания актёра Павла Устинова доказывают его невиновность.

16 сентября Устинов был приговорён к 3,5 года колонии общего режима за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить