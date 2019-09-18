Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента
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- РИА Новости
Как сообщает Интерфакс, на данный момент у здания на Старой площади находятся несколько десятков человек.
Отмечается, что у входа в здание администрации с одиночным пикетом стоит актёр Александр Паль.
Ранее секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что видеозаписи задержания актёра Павла Устинова доказывают его невиновность.
16 сентября Устинов был приговорён к 3,5 года колонии общего режима за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.