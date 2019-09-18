В Кремле прокомментировали акции в поддержку осуждённого Устинова

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции в поддержку актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.
В Кремле прокомментировали акции в поддержку осуждённого Устинова
  • Reuters

«Ситуация по-прежнему не является прерогативой Кремля. Если вы хотите спросить, известно ли нам о каких-то акциях в поддержку Устинова, — да, нам об этом известно», — сказал Песков.

На вопрос, как в Кремле относятся к тому, что пикеты в поддержку Устинова проходят не возле МВД, Следственного комитета или суда, а именно возле здания администрации президента, пресс-секретарь российского лидера ответил: «По сути, юридически, безусловно, в данном случае администрация президента не является адресатом для подобных воззваний, потому что ни президент, ни администрация президента не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд».

18 сентября пикеты в поддержку Устинова были организованы у здания администрации президента России. 

Ранее секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что видеозаписи задержания актёра Павла Устинова доказывают его невиновность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить