В Кремле прокомментировали акции в поддержку осуждённого Устинова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции в поддержку актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.

«Ситуация по-прежнему не является прерогативой Кремля. Если вы хотите спросить, известно ли нам о каких-то акциях в поддержку Устинова, — да, нам об этом известно», — сказал Песков.

На вопрос, как в Кремле относятся к тому, что пикеты в поддержку Устинова проходят не возле МВД, Следственного комитета или суда, а именно возле здания администрации президента, пресс-секретарь российского лидера ответил: «По сути, юридически, безусловно, в данном случае администрация президента не является адресатом для подобных воззваний, потому что ни президент, ни администрация президента не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд».

18 сентября пикеты в поддержку Устинова были организованы у здания администрации президента России.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что видеозаписи задержания актёра Павла Устинова доказывают его невиновность.