Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову

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RT
Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения в отношении актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии. Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена. По его словам, заседание назначено на полдень пятницы, 20 сентября.
Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
  • РИА Новости

«По моему ходатайству прокуратура Москвы инициировала в Мосгорсуде рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения в отношении Павла Устинова», — цитирует юриста Интерфакс.

16 сентября Тверской суд столицы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима.

По версии следствия, при задержании на несанкционированной акции 3 августа он оказывал активное сопротивление, у бойца ОМОНа обнаружили вывих плеча.

Защита обжаловала приговор.

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