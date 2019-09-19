Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
- РИА Новости
«По моему ходатайству прокуратура Москвы инициировала в Мосгорсуде рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения в отношении Павла Устинова», — цитирует юриста Интерфакс.
16 сентября Тверской суд столицы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима.
По версии следствия, при задержании на несанкционированной акции 3 августа он оказывал активное сопротивление, у бойца ОМОНа обнаружили вывих плеча.
Защита обжаловала приговор.