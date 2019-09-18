Защита Устинова обжаловала приговор

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Защита актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия по отношению к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, обжаловала приговор. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Чешков.
Защита Устинова обжаловала приговор
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Только что я подал жалобу на решение Тверского суда Москвы. Её приняли, поставили входящий номер, всё в соответствии с установленным порядком», — цитирует юриста ТАСС.

По его словам, дата заседания в Мосгорсуде ещё не назначена.

16 сентября Тверской суд столицы приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима.

По версии следствия, при задержании молодой человек оказывал активное сопротивление, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, но он не может оказывать влияние на суд.

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