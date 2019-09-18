Защита Устинова обжаловала приговор
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- РИА Новости
«Только что я подал жалобу на решение Тверского суда Москвы. Её приняли, поставили входящий номер, всё в соответствии с установленным порядком», — цитирует юриста ТАСС.
По его словам, дата заседания в Мосгорсуде ещё не назначена.
16 сентября Тверской суд столицы приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима.
По версии следствия, при задержании молодой человек оказывал активное сопротивление, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.
В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, но он не может оказывать влияние на суд.