Обвиняемый в изнасиловании врача житель Саратова арестован
- РИА Новости
«По ходатайству следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
16 сентября врач одной из поликлиник Кировского района города шла по вызову на дом к пациенту в посёлке Завокзальном.
По дороге она попросила незнакомца помочь найти нужный адрес. В безлюдном месте тот схватил её за шею, повалил на землю и изнасиловал, после чего скрылся.
Возбуждено уголовное дело. Пострадавшая госпитализирована, обвиняемый признал вину.