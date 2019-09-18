Обвиняемый в изнасиловании врача житель Саратова арестован

Кировский районный суд Саратова постановил заключить под стражу на два месяца обвиняемого в изнасиловании женщины-врача. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«По ходатайству следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

16 сентября врач одной из поликлиник Кировского района города шла по вызову на дом к пациенту в посёлке Завокзальном.

По дороге она попросила незнакомца помочь найти нужный адрес. В безлюдном месте тот схватил её за шею, повалил на землю и изнасиловал, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Пострадавшая госпитализирована, обвиняемый признал вину.