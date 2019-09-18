Обвиняемый в изнасиловании врача житель Саратова признал вину

Житель Саратова, обвиняемый в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, признал вину, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как отмечается, на основе собранных по делу доказательств 55-летнему ранее судимому мужчине предъявлено обвинение.

«Вину в инкриминируемом преступлении он признал полностью», — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего, проинформировали в СК.

По данным следствия, 16 сентября врач одной из поликлиник Кировского района города шла по вызову на дом к пациенту в посёлке Завокзальном.

По дороге она попросила незнакомца помочь найти нужный адрес. В безлюдном месте тот схватил её за шею, повалил на землю и изнасиловал, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Пострадавшая госпитализирована.