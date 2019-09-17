СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК России («изнасилование»)», — указывается в заявлении.
По версии следствия, 16 сентября врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в посёлке Завокзальный. По дороге она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес.
Провожая девушку, злоумышленник повалил её на землю и совершил изнасилование, после чего скрылся с места преступления.
В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на скорейшее установление всех обстоятельств произошедшего, а также оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности и местонахождения подозреваемого.
В мае телеканал «Звезда» сообщал, что следователи начали процессуальную проверку по факту избиения сотрудников скорой помощи.