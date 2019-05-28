В Чувашии проводят проверку по факту избиения сотрудников скорой помощи
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- РИА Новости
Инцидент произошёл в Новочебоксарске. Случившееся зафиксировал видеорегистратор «скорой».
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемых. Их возраст — от 18 до 26 лет, все были ранее судимы.
Составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку по факту удержания двух врачей скорой помощи в квартире.