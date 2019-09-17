Стало известно о госпитализации изнасилованного в Саратове врача

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В Минздраве сообщили о госпитализации врача, которую изнасиловал неизвестный на улице по дороге к пациенту в Саратове.
Стало известно о госпитализации изнасилованного в Саратове врача
  • РИА Новости

«Совершено нечеловеческое действие, мы всецело разделяем боль нашей коллеги, делаем всё, чтобы ей помочь справиться с её бедой… Она госпитализирована, всю необходимую помощь получает в полном объёме, в том числе психологическую», —приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

16 сентября врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в посёлке Завокзальном. По дороге она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес.

Провожая девушку, злоумышленник повалил её на землю и изнасиловал, после чего скрылся с места преступления.

Ранее стало известно, что СК России по факту инцидента возбудил уголовное дело

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