СК задержал подозреваемого в изнасиловании врача в Саратове
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«Проведено опознание подозреваемого потерпевшей. Женщина узнала в задержанном лицо, совершившее в отношении неё противоправное деяние», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
16 сентября врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в посёлке Завокзальном.
По дороге она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес.
Провожая девушку, злоумышленник повалил её на землю и изнасиловал, после чего скрылся с места преступления.
Ранее стало известно о госпитализации пострадавшей.