СК задержал подозреваемого в изнасиловании врача в Саратове

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В СК России заявили о задержании неоднократно судимого 55-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании врача в Саратове.
СК задержал подозреваемого в изнасиловании врача в Саратове
  • © Следственный комитет РФ

«Проведено опознание подозреваемого потерпевшей. Женщина узнала в задержанном лицо, совершившее в отношении неё противоправное деяние», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

16 сентября врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в посёлке Завокзальном.

По дороге она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес.

Провожая девушку, злоумышленник повалил её на землю и изнасиловал, после чего скрылся с места преступления.

Ранее стало известно о госпитализации пострадавшей.

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