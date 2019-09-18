Онколог заявил о вероятности скачка смертности от рака в России

Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан в интервью газете «Известия» заявил, что если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30%.

«Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения наших пациентов. Это касается и препаратов для химиотерапии — они либо вообще пропадают, либо на смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов», — заявил Масчан.

По его словам, «один из путей закрытия брешей — закупка препаратов государством».

Масчан заявил, что поддерживает распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении средств на обезболивающие и противосудорожные для детей. При этом врач отметил необходимость изменения законодательства.

Ранее координатор детской нейроонкологической службы Центра нейрохирургии имени академика Бурденко Борис Холодов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о самых распространённых мифах про рак мозга.

В начале сентября главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн рассказал об основных факторах, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний. По его словам, Всемирная организация здравоохранения доказала существенное влияние образа жизни на возникновение рака. В числе главных причин возникновения онкологии специалист назвал курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя.

Министерство здравоохранения России также предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.