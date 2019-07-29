В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака

Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на опубликованный проект постановления кабмина, разработанный Минздравом.

«Межбюджетные трансферты будут являться источником финансового обеспечения на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания», — говорится в документе.

При этом за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания с подтверждённым диагнозом в ведомстве предложили платить 1 тыс. рублей, в том числе 500 рублей ответственному за организацию и проведению профосмотра и диспансеризации и столько же — остальному медперсоналу.

В проекте постановления говорится, что нововведения могут вступить в силу с 1 января 2020 года.

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