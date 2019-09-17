Эксперт рассказал о самых распространённых мифах про рак мозга

Координатор детской нейроонкологической службы Центра нейрохирургии имени академика Бурденко Борис Холодов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о самых распространённых мифах про рак мозга.

«Самое распространённое — это когда опухоль называют словом «рак», потому что рак — это отдельный вид опухоли. Это не общее название всех злокачественных опухолей, а конкретный тип. В головном мозге рак не встречается, там опухоль носит другие названия, и псевдотермин «рак» используется для простоты», — заявил он.

Он также сообщил, что многие считают опухоли мозга наследственными или врождёнными, хотя есть только одна врождённая опухоль мозга — краниофарингиома.

Ещё одним заблуждением Холодов назвал уверенность в том, что если опухоль неоперабельна, то она неизлечима.

«Не все знают, что любая опухоль мозга не может быть удалена радикально, в онкологическом понимании этого термина, то есть вместе с органом или большим количеством окружающей ткани», — пояснил эксперт.

По его словам, основной расчёт делается на лучевую терапию.

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