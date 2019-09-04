В Минздраве рассказали об основных факторах развития рака

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Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн рассказал об основных факторах, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний. Об этом пишет «Научная Россия».
В Минздраве рассказали об основных факторах развития рака
  • © pixabay.com

На полях Восточного экономического форума во Владивостоке он заявил, что Всемирная организация здравоохранения доказала существенное влияние образа жизни на возникновение рака.

В числе главных причин возникновения онкологии специалист назвал курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя.

«Курение в 20—30 раз увеличивает развитие некоторых локализаций», — сообщил Каприн.

Он добавил, что также причиной рака может быть злоупотребление красным мясом и частый контакт с химическими веществами, в том числе с асбестом и некоторыми красителями.

В июле в Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.

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