В Минздраве рассказали об основных факторах развития рака

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн рассказал об основных факторах, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний. Об этом пишет «Научная Россия».

На полях Восточного экономического форума во Владивостоке он заявил, что Всемирная организация здравоохранения доказала существенное влияние образа жизни на возникновение рака.

В числе главных причин возникновения онкологии специалист назвал курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя.

«Курение в 20—30 раз увеличивает развитие некоторых локализаций», — сообщил Каприн.

Он добавил, что также причиной рака может быть злоупотребление красным мясом и частый контакт с химическими веществами, в том числе с асбестом и некоторыми красителями.

В июле в Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.