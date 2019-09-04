В Минздраве рассказали об основных факторах развития рака
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На полях Восточного экономического форума во Владивостоке он заявил, что Всемирная организация здравоохранения доказала существенное влияние образа жизни на возникновение рака.
В числе главных причин возникновения онкологии специалист назвал курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя.
«Курение в 20—30 раз увеличивает развитие некоторых локализаций», — сообщил Каприн.
Он добавил, что также причиной рака может быть злоупотребление красным мясом и частый контакт с химическими веществами, в том числе с асбестом и некоторыми красителями.
В июле в Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.