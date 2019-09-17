Эксперт оценил первые симптомы рака мозга

Координатор детской нейроонкологической службы Центра нейрохирургии имени академика Бурденко, ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачёва Борис Холодов в беседе с «Газетой.Ru» оценил первые симптомы рака мозга.

Как пояснил эксперт, специфических симптомов нет, они повторяют симптомы патологических состояний. В качестве примера Холодов привёл головную боль.

«Но любые новые симптомы, которые носят стойкий и нарастающий характер в течение по крайней мере нескольких недель, могут настораживать и говорить об опухолевых процессах», — заявил он.

По его словам, в таком случае нужно проводить более углублённую диагностику.

Холодов добавил, что нередко первые симптомы проявляются, когда опухоль достигает значительных размеров.

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