Эксперт оценил первые симптомы рака мозга
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Как пояснил эксперт, специфических симптомов нет, они повторяют симптомы патологических состояний. В качестве примера Холодов привёл головную боль.
«Но любые новые симптомы, которые носят стойкий и нарастающий характер в течение по крайней мере нескольких недель, могут настораживать и говорить об опухолевых процессах», — заявил он.
По его словам, в таком случае нужно проводить более углублённую диагностику.
Холодов добавил, что нередко первые симптомы проявляются, когда опухоль достигает значительных размеров.
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