Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми

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Число погибших в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области увеличилось до восьми.
Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Гаврилов-Ямском районе увеличилось до восьми», — сказал собеседник.

В правительстве уточнили, что скончалась доставленная в Ярославскую областную больницу пациентка 1948 года рождения.

Ранее сообщалось о 29 пострадавших и семи погибших в аварии.

14 сентября в Ярославской области произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля

В связи с инцидентом МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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