Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области достигло 29

Число пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 29, уточнили в региональном управлении МВД России.

«В результате ДТП семь человек погибли и 29 пострадали», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом в Клинической больнице скорой медицинской помощи им. Соловьёва отметили, что двое госпитализированных находятся в реанимации.

«Двое находятся в реанимации после операции», — цитирует директора медучреждения Наталью Даниленко ТАСС.

Ранее сообщалось о 28 пострадавших в аварии под Ярославлем.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель грузовика выехал на встречную полосу.

ДТП произошло 14 сентября на дороге Ярославль — Заячий Холм — Иваново.