Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области достигло 29
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«В результате ДТП семь человек погибли и 29 пострадали», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
При этом в Клинической больнице скорой медицинской помощи им. Соловьёва отметили, что двое госпитализированных находятся в реанимации.
«Двое находятся в реанимации после операции», — цитирует директора медучреждения Наталью Даниленко ТАСС.
Ранее сообщалось о 28 пострадавших в аварии под Ярославлем.
По факту ДТП возбуждено два уголовных дела.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель грузовика выехал на встречную полосу.
ДТП произошло 14 сентября на дороге Ярославль — Заячий Холм — Иваново.