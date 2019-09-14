Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области достигло 29

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Число пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 29, уточнили в региональном управлении МВД России.
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области достигло 29
  • © МЧС России

«В результате ДТП семь человек погибли и 29 пострадали», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом в Клинической больнице скорой медицинской помощи им. Соловьёва отметили, что двое госпитализированных находятся в реанимации.

«Двое находятся в реанимации после операции», — цитирует директора медучреждения Наталью Даниленко ТАСС.

Ранее сообщалось о 28 пострадавших в аварии под Ярославлем.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель грузовика выехал на встречную полосу

ДТП произошло 14 сентября на дороге Ярославль — Заячий Холм — Иваново.

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