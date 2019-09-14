Число пострадавших в ДТП под Ярославлем возросло до 28

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В результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в Ярославской области, по последним данным, пострадали 28 человек. Об этом информирует пресс-служба управления МВД по региону. 
Число пострадавших в ДТП под Ярославлем возросло до 28
  • © МЧС России

«В настоящее время в результате ДТП семь человек погибли и 28 пострадали», — указано в сообщении

Как передаёт ТАСС со ссылкой на МВД, в автобусе находились 35 человек, в том числе водитель.

В пресс-службе СУ СК по региону заявили о возбуждении уголовного дела после ДТП по ст. 238 УК России («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее МВД сообщило, что после ДТП под Ярославлем возбуждено дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По данным ГИБДД, водитель грузового автомобиля совершил выезд на встречную полосу. 

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