МВД возбудило дело после ДТП с автобусом под Ярославлем

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В Ярославской области возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения после столкновения грузовика с автобусом, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек.
МВД возбудило дело после ДТП с автобусом под Ярославлем
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Следственное управление УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК России», — заявили в управлении МВД.

Ранее Следственный комитет начал проверку в связи с ДТП в Ярославской области.

По данным ГИБДД, 14 сентября на дороге Ярославль — Заячий Холм — Иваново грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Погибли не менее семи человек, ещё порядка 20 получили травмы.

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