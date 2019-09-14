МВД возбудило дело после ДТП с автобусом под Ярославлем
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
«Следственное управление УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК России», — заявили в управлении МВД.
Ранее Следственный комитет начал проверку в связи с ДТП в Ярославской области.
По данным ГИБДД, 14 сентября на дороге Ярославль — Заячий Холм — Иваново грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Погибли не менее семи человек, ещё порядка 20 получили травмы.