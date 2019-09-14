СК начал проверку после ДТП с автобусом под Ярославлем

Следственный комитет организовал проверку по факту столкновения автобуса и грузовика в Ярославской области, в результате которого погибли не менее семи человек и пострадали порядка 20.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК по региону.

«Мы начали проверку по факту ДТП. Данные о погибших и пострадавших уточняются. На месте работают следователи-криминалисты», — заявили в СК.

Ранее в ГИБДД сообщили, что в Ярославской области грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в результате чего погибли семь человек и 21 пострадал.

При этом в департаменте здравоохранения региона заявили о девяти погибших.

Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.