СК начал проверку после ДТП с автобусом под Ярославлем

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Следственный комитет организовал проверку по факту столкновения автобуса и грузовика в Ярославской области, в результате которого погибли не менее семи человек и пострадали порядка 20.
СК начал проверку после ДТП с автобусом под Ярославлем
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК по региону. 

«Мы начали проверку по факту ДТП. Данные о погибших и пострадавших уточняются. На месте работают следователи-криминалисты», — заявили в СК.

Ранее в ГИБДД сообщили, что в Ярославской области грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в результате чего погибли семь человек и 21 пострадал.

При этом в департаменте здравоохранения региона заявили о девяти погибших

Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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