СК начал проверку после ДТП с автобусом под Ярославлем
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК по региону.
«Мы начали проверку по факту ДТП. Данные о погибших и пострадавших уточняются. На месте работают следователи-криминалисты», — заявили в СК.
Ранее в ГИБДД сообщили, что в Ярославской области грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в результате чего погибли семь человек и 21 пострадал.
При этом в департаменте здравоохранения региона заявили о девяти погибших.
Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.