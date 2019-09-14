Число погибших в ДТП в Ярославской области возросло до девяти
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«На 20-м км автодороги «Ярославль — Заячий холм — Иваново» водитель, управляя грузовой машиной МАН, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ», — цитирует ГИБДД ТАСС.
По данным Госавтоинспекции, семь человек погибли и 21 пострадал.
При этом в пресс-службе департамента здравоохранения региона сообщили, что число погибших возросло до девяти.
«По нашим данным, девять погибших, цифры уточняются», — сообщили в департаменте.
Ранее источник заявил о гибели семи человек в ДТП с автобусом и грузовиком в Ярославской области.