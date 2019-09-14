Ярославский губернатор выразил соболезнования в связи с ДТП с участием автобуса

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования в связи со столкновением автобуса и грузовика, в результате чего погибли и пострадали люди.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Соболезную родным и близким семерых погибших в страшной аварии под Гаврилов-Ямом. Сейчас наша главная задача — чтобы число жертв не возросло», — написал Миронов.

14 сентября в Ярославской области произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали 29 человек, ещё семеро погибли.

В связи с инцидентом МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.