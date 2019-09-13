В кабмине заявили о невозможности отмены восьмичасового рабочего дня

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Вице-премьер, руководитель аппарата кабинета министров России Константин Чуйченко заявил, что правительство не обладает полномочиями по регулированию продолжительности трудового процесса, которая закреплена в Трудовом кодексе.

«Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым кодексом, это требование, установленное законом... Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики», — цитирует его РИА Новости.

Чуйченко подчеркнул, что вопрос трудовых отношений находится в «компетенции закона».

«Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не вправе этого делать — у нас нет компетенции», — заключил он.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ввести в трудовое законодательство более гибкие формы рабочих графиков.

Глава Минтруда Максим Топилин допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю в России в долгосрочной перспективе.

Согласно последнему опросу, такую идею поддерживают около половины россиян.

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