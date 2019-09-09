Обвиняемый в нападении на Памфилову выбрал её дом случайно

Обвиняемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев заявил, что выбрал для совершения преступления случайный дом и ничего не знал о его хозяевах.

Об этом говорится на сайте СК.

«Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в настоящий момент следователи проводят необходимые экспертизы и пытаются выяснить происхождение устройства, с которым Карабалаев напал на Памфилову.

Ранее стало известно, что Карабалаев сознался в нападении на Памфилову, которое произошло 6 сентября. В этот день он проник на террасу её дома и применил против неё электрошокер.

Позднее он был задержан сотрудниками полиции и допрошен следователями. В итоге СК предъявило ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК России («Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище»).