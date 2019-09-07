В СК допрашивают подозреваемого в нападении на Памфилову

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что следователи приступили к допросу подозреваемого в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.
В СК допрашивают подозреваемого в нападении на Памфилову
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК.

«В настоящее время по поручению следствия сотрудниками полиции задержанный доставлен на допрос в Главное следственное управление СК России. Мужчина задержан в качестве подозреваемого», — указывается в заявлении.

В ведомстве отметили, что ещё до задержания следствием были оперативно получены сведения и доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершённому преступлению.

Ранее в МВД заявили, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на Памфилову.

6 сентября неизвестный проник на террасу дома Памфиловой в Московской области. Он применил электрошокер против главы ЦИК, после чего покинул место происшествия. Позднее она рассказала о деталях инцидента и напавшем на неё мужчине.

Министерство внутренних дел России возбудило дело о разбойном нападении. Позднее Генпрокуратура передала в СК уголовное дело о нападении на Памфилову.

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