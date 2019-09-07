В МВД заявили о задержании подозреваемого в нападении на Памфилову

В Министерстве внутренних дел заявили, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.

Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения», — указывается в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

По её словам, в ближайшее время подозреваемый в нападении будет доставлен в следственные органы.

6 сентября неизвестный проник на террасу дома Памфиловой в Московской области. Он применил электрошокер против главы ЦИК, после чего покинул место происшествия. Позднее она рассказала о деталях инцидента и напавшем на неё мужчине.

МВД возбудило дело о разбойном нападении. Позднее Генпрокуратура передала в СК уголовное дело о нападении на Памфилову.