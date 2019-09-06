Путин позвонил Памфиловой и выразил надежду на поимку напавшего на неё

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы поддержать её после совершённого на неё нападения.

Об этом сообщает РИА Новости.

«После совещания (по развитию космодрома Восточный. — RT) Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки», — сказал Песков.

По его словам, президент России во время телефонного разговора выразил надежду, что сотрудники полиции в «короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК».

6 сентября неизвестный проник на террасу дома Памфиловой в Московской области. Он применил электрошокер против главы ЦИК, после чего покинул место происшествия. Позднее она рассказала о деталях инцидента и напавшем на неё мужчине.

МВД возбудило дело о разбойном нападении. Позднее Генпрокуратура передала в СК уголовное дело о нападении на Памфилову.