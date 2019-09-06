Путин позвонил Памфиловой и выразил надежду на поимку напавшего на неё
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
«После совещания (по развитию космодрома Восточный. — RT) Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки», — сказал Песков.
По его словам, президент России во время телефонного разговора выразил надежду, что сотрудники полиции в «короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК».
6 сентября неизвестный проник на террасу дома Памфиловой в Московской области. Он применил электрошокер против главы ЦИК, после чего покинул место происшествия. Позднее она рассказала о деталях инцидента и напавшем на неё мужчине.
МВД возбудило дело о разбойном нападении. Позднее Генпрокуратура передала в СК уголовное дело о нападении на Памфилову.