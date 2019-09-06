Памфилова заявила, что не будет просить госохрану

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что не будет просить государственную охрану после произошедшего разбойного нападения на неё. Об этом сообщает ТАСС.
Памфилова заявила, что не будет просить госохрану
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Нет, охрану просить не буду», — сказала она.

Как уточняет РИА Новости, Памфилова заявила, что не видит в этом смысла.

Ранее в пресс-службе ЦИК России сообщили, что Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота.

6 сентября неизвестный проник на террасу дома Памфиловой в Московской области. Он применил электрошокер против главы ЦИК, после чего покинул место происшествия.

МВД возбудило дело о разбойном нападении. Президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем.

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