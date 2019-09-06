Памфилова заявила, что не будет просить госохрану

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что не будет просить государственную охрану после произошедшего разбойного нападения на неё. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, охрану просить не буду», — сказала она.

Как уточняет РИА Новости, Памфилова заявила, что не видит в этом смысла.

Ранее в пресс-службе ЦИК России сообщили, что Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота.

6 сентября неизвестный проник на террасу дома Памфиловой в Московской области. Он применил электрошокер против главы ЦИК, после чего покинул место происшествия.

МВД возбудило дело о разбойном нападении. Президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем.