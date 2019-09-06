Путина проинформировали о нападении на дом Эллы Памфиловой

Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении неизвестного на главу Центризбиркома Эллу Памфилову в её доме.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Президенту доложено», — сказал он.

Как стало известно, ночью 6 сентября неизвестный проник на террасу дома Памфиловой и применил к ней электрошокер, после чего скрылся.

МВД России возбудило дело по факту разбойного нападения.

В ЦИК, комментируя произошедшее, указали, что в доме никакого ограбления не было, ничего не украли.