В ЦИК прокомментировали нападение на Памфилову в её доме

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RT
Состояние главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, на дом которой было совершено нападение, позволяет ей принимать участие в публичных мероприятиях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
В ЦИК прокомментировали нападение на Памфилову в её доме
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Элла Александровна пока не готова давать комментарии, от её имени сообщаем: в доме никакого ограбления не совершено, ничего не украли. В отношении её самочувствия: оно позволяет участвовать в публичных мероприятиях и в сегодняшней конференции», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что запланированный пресс-подход отменяется в связи с произошедшим.

На странице ЦИК в Facebook несколько часов назад было опубликовано видео с международной конференции на тему «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», в которой приняла участие Памфилова.

Ранее в МВД России заявили, что 6 сентября около 01:30 мск неизвестный проник на террасу дома Эллы Памфиловой и ударил её электрошокером.

По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело. 

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