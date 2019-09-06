На дом Памфиловой совершено нападение
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Как отмечается, в ходе нападения на Эллу Памфилову грабитель несколько раз применил электрошокер.
«6 сентября около 01:30 мск в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области», — говорится в сообщении.
Указывается, что потерпевшей стала Элла Памфилова, глава ЦИК РФ.
«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — добавили в ведомстве.
Следователи подмосковной полиции возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения.