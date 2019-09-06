На дом Памфиловой совершено нападение

Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства внутренних дел России Ирины Волк.

Как отмечается, в ходе нападения на Эллу Памфилову грабитель несколько раз применил электрошокер.

«6 сентября около 01:30 мск в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области», — говорится в сообщении.

Указывается, что потерпевшей стала Элла Памфилова, глава ЦИК РФ.

«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — добавили в ведомстве.

Следователи подмосковной полиции возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения.