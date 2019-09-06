Памфилова получила травмы в результате нападения

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в результате нападения получила повреждение пальца на руке и травму в районе живота. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Памфилова получила травмы в результате нападения
  • © пресс-центр ЦИК России

«Элла Александровна Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота», — цитирует сообщение РИА Новости

Ночью 6 сентября неизвестный проник на террасу дома Памфиловой в Подмосковье и применил к ней электрошокер, после чего покинул место происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о нападении на Памфилову.

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