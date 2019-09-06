Памфилова получила травмы в результате нападения

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в результате нападения получила повреждение пальца на руке и травму в районе живота. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Элла Александровна Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ночью 6 сентября неизвестный проник на террасу дома Памфиловой в Подмосковье и применил к ней электрошокер, после чего покинул место происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбойном нападении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о нападении на Памфилову.