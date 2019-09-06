Генпрокуратура передала в СК дело о нападении на Памфилову

Генеральная прокуратура решила передать уголовное дело о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в центральный аппарат Следственного комитета.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«По решению генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на... Памфилову будет передано из МВД для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России», — отметили в Генпрокуратуре.

Вместе с этим в пресс-службе подчеркнули, что для обеспечения всестороннего и полноценного расследования уголовного дела контроль будет осуществляться в Генпрокуратуре.

6 сентября неизвестный проник на террасу дома Памфиловой в Московской области. Он применил электрошокер против главы ЦИК, после чего покинул место происшествия. Позднее она рассказала о деталях инцидента и напавшем на неё мужчине.

МВД возбудило дело о разбойном нападении.