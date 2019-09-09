Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину

Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.

Об этом сообщает на своём сайте СК.

«В ходе допроса Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах», — указывается в заявлении.

В ведомстве уточняют, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК России («Разбой, совершённый с проникновением в жилище»).

6 сентября мужчина проник на террасу дома Памфиловой в Московской области. Он применил электрошокер против главы ЦИК, после чего покинул место происшествия. Позднее в МВД заявили, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на Памфилову.

Министерство внутренних дел России по факту происшествия возбудило дело о разбойном нападении. Позднее Генпрокуратура передала в СК уголовное дело о нападении на Памфилову.