Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину
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- РИА Новости
Об этом сообщает на своём сайте СК.
«В ходе допроса Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах», — указывается в заявлении.
В ведомстве уточняют, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК России («Разбой, совершённый с проникновением в жилище»).
6 сентября мужчина проник на террасу дома Памфиловой в Московской области. Он применил электрошокер против главы ЦИК, после чего покинул место происшествия. Позднее в МВД заявили, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на Памфилову.
Министерство внутренних дел России по факту происшествия возбудило дело о разбойном нападении. Позднее Генпрокуратура передала в СК уголовное дело о нападении на Памфилову.