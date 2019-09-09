Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
- РИА Новости
Следствие просит арестовать обвиняемого до 6 ноября.
«В суд поступило ходатайство следователя о заключении под стражу Бахыта Ажигуловича Карабалаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК России («Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище». — RT)», — цитирует представителя пресс-службы Интерфакс.
Ранее сообщалось, что полиции удалось задержать подозреваемого в нападении на Памфилову, которым оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения.
Следствие уже получило доказательства причастности мужчины к преступлению.
6 сентября неизвестный проник на террасу загородного дома Памфиловой в Московской области. Он применил против неё электрошокер, после чего покинул место происшествия.