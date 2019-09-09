Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение

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Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
  • РИА Новости

Следствие просит арестовать обвиняемого до 6 ноября.

«В суд поступило ходатайство следователя о заключении под стражу Бахыта Ажигуловича Карабалаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК России («Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище». — RT)», — цитирует представителя пресс-службы Интерфакс.

Ранее сообщалось, что полиции удалось задержать подозреваемого в нападении на Памфилову, которым оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения.

Следствие уже получило доказательства причастности мужчины к преступлению.

6 сентября неизвестный проник на террасу загородного дома Памфиловой в Московской области. Он применил против неё электрошокер, после чего покинул место происшествия. 

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