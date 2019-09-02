В Ростовской области рассказали о подготовке к отопительному сезону

Короткая ссылка
В Ростовской области рассказали о подготовке к осенне-зимнему периоду, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.
В Ростовской области рассказали о подготовке к отопительному сезону
  • © pixabay.com

Выделено более 5,5 млрд рублей. Средства направлены из всех источников финансирования.

На данный момент готовность области к зиме оценивается в 90%.

К отопительному сезону заменено 35,2 км ветхих тепловых и 103,2 км аварийных водопроводных сетей. Заготовлено 99,3% от 45-суточного нормативного запаса угля и 101,7% от 30-суточного нормативного запаса жидкого топлива.

Все подготовительные работы должны быть закончены до 1 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что министр энергетики России Александр Новак оценил подготовку регионов Уральского федерального округа к осенне-зимнему периоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить