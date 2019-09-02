В Ростовской области рассказали о подготовке к отопительному сезону

В Ростовской области рассказали о подготовке к осенне-зимнему периоду, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

Выделено более 5,5 млрд рублей. Средства направлены из всех источников финансирования.

На данный момент готовность области к зиме оценивается в 90%.

К отопительному сезону заменено 35,2 км ветхих тепловых и 103,2 км аварийных водопроводных сетей. Заготовлено 99,3% от 45-суточного нормативного запаса угля и 101,7% от 30-суточного нормативного запаса жидкого топлива.

Все подготовительные работы должны быть закончены до 1 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что министр энергетики России Александр Новак оценил подготовку регионов Уральского федерального округа к осенне-зимнему периоду.