Новак оценил подготовку регионов УрФО к осенне-зимнему периоду

Короткая ссылка
Министр энергетики России Александр Новак оценил подготовку регионов Уральского федерального округа к осенне-зимнему периоду, сообщает URA.RU.

Об этом он заявил во время подведения итогов заседания правительственной комиссии по подготовке объектов электроэнергетики и ЖКХ к отопительному сезону, которое состоялось в Кургане.

«Мы заслушали доклады компаний, доклады руководителей региональных штабов. В целом я позитивно оцениваю состояние подготовки на сегодняшний день к осенне-зимнему периоду», — сказал министр.

По его словам, об окончательных итогах говорить пока рано.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о планах повысить уровень газификации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить