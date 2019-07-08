Новак оценил подготовку регионов УрФО к осенне-зимнему периоду

Министр энергетики России Александр Новак оценил подготовку регионов Уральского федерального округа к осенне-зимнему периоду, сообщает URA.RU.

Об этом он заявил во время подведения итогов заседания правительственной комиссии по подготовке объектов электроэнергетики и ЖКХ к отопительному сезону, которое состоялось в Кургане.

«Мы заслушали доклады компаний, доклады руководителей региональных штабов. В целом я позитивно оцениваю состояние подготовки на сегодняшний день к осенне-зимнему периоду», — сказал министр.

По его словам, об окончательных итогах говорить пока рано.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о планах повысить уровень газификации.