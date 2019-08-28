Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов

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Министерство просвещения России направило в субъекты страны разработанное положение о кодексе профессиональной этики для педагогических работников. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.

Основные нормы профессиональной этики педагога, в частности, включают уважение чести и достоинства учащихся, проявление вежливости, доброжелательности и тактичности по отношению к детям, родителям и коллегам, терпимость к культурным особенностям и  отсутствие проявлений дискриминации.

Кроме того, педагогам рекомендовано не размещать в интернете «информации, причиняющей вред здоровью (или) развитию детей» и избегать ситуаций, в которых может быть нанесён «вред чести, достоинству и деловой репутации» учителя и образовательного учреждения.

Педагогам также советуют соблюдать требования к внешнему виду в соответствии с «задачами реализуемой образовательной программы».

В Минпросвещения отметили, что новый кодекс нацелен на обеспечение справедливого урегулирования конфликтных ситуаций.

В конце марта Минпросвещения поручило органам образования Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением преподавателя Татьяны Кувшинниковой из школы в Барнауле после публикации якобы провокационного фото в сети.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН выразил мнение, что для ограждения учителей от подобных действий следует чётко определить понятие «аморальное поведение» в школьных инструкциях.

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