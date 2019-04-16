Уволенная из-за фото в купальнике учительница из Барнаула рассказала о новой работе

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Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова из Барнаула, которая была вынуждена уволиться из школы после публикации в сети якобы провокационного фото в купальнике, рассказала в беседе с Inforeactor о новой работе.
Уволенная из-за фото в купальнике учительница из Барнаула рассказала о новой работе
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В настоящее время Кувшинникова является сотрудником Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.

«Сейчас гневных комментариев нет, только слова поддержки. Работаю помаленьку уже третью неделю. Тут за компьютером тексты проверяю. Пока лучшего варианта нет, буду здесь», — заявила она.

По словам Кувшинниковой, в настоящее время она получает 14 тыс. рублей в месяц, что на несколько тысяч превышает заработную плату в школе.

Ранее министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в беседе с Nation News оценил ситуацию вокруг Кувшинниковой.

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